La caméra selfie peut être activée en permanence

La nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 dévoilée cette semaine par Qualcomm équipera de nombreux smartphones Android haut de gamme du marché. Succédant au Snapdragon 888 présenté fin 2020, ce processeur gravé en 4 nm promet des gains de performance, que ce soit pour la partie graphique, l’intelligence artificielle, la diffusion du son ou encore la connexion 5G. Mais l’une de ses nouvelles capacités soulève des questions de confidentialité et de sécurité. Le processeur Snapdragon 8 Gen 1 permet en effet de garder la caméra selfie activée en permanence.

Cette nouveauté vise à déverrouiller automatiquement l’écran du smartphone sans le toucher, à savoir lorsque le système détecte la présence du visage de son propriétaire. Son fabricant explique que cet outil de reconnaissance faciale activée en continu «suit automatiquement vos activités et votre environnement». Il peut ainsi aussi se verrouiller automatiquement lorsque son propriétaire ne regarde plus l’écran ou empêcher l’affichage d’informations ou de notifications privées si quelqu’un d’autre regarde aussi l’écran. Si elle s’avère pratique sur le papier, cette fonctionnalité similaire aux assistants vocaux, comme Google Assistant ou Siri, toujours activés pour entendre la commande «OK Google» ou «Dis Siri», inquiète déjà les futurs utilisateurs. Ils craignent d’être filmés en permanence via la caméra selfie de leurs smartphones.

Qualcomm se veut rassurant

Dans sa présentation, Qualcomm a tenté de les rassurer. Judd Heape, vice-président du développement produit a déclaré que «les données de la caméra always-on ne quittaient jamais le centre de détection sécurisé lorsqu’elle recherche les visages». Le responsable a ensuite précisé au site The Verge que le système était conçu pour fonctionner avec peu d’énergie. Dans ce mode, la caméra selfie activée en permanence est limitée à une faible résolution de 640 x 480 pixels et le reste des fonctionnalités du téléphone (antennes cellulaires, wi-fi, Bluetooth, etc.) sont désactivées. «Il est impossible, en mode basse consommation, de capturer une image», a assuré Qualcomm. Ce n’est que lorsqu’un visage est détecté que le reste du système du téléphone est réveillé pour authentifier l’utilisateur. Ziad Ashgar, autre vice-président de Qualcomm a ajouté que les utilisateurs auraient néanmoins la possibilité de choisir ce qui est activé ou non sur leurs appareils.

(L'essentiel/man)