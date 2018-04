En trois mois, YouTube a retiré 8 millions de vidéos

Critiqué à maintes reprises pour la modération laxiste de ses contenus, YouTube tente de réagir en jouant la carte de la transparence. Après avoir annoncé des mesures en décembre dernier, dont l'emploi de 10 000 modérateurs pour 2018, la plateforme vidéo de Google vient de publier son premier rapport trimestriel, a annoncé la firme sur son blog. Nommé «Community Guidelines and Enforcement Report», il livre des chiffres intéressants.

On y apprend notamment que le service de partage de vidéos a supprimé, entre octobre et décembre 2017, 8,28 millions de vidéos, dont 6,7 millions (80 % du total) ont été détectées grâce au «machine learning» (apprentissage automatique), plutôt que par un modérateur humain. De ces 6,7 millions vidéos enfreignant les règles de la communauté, 76 % ont été enlevées avant d'avoir été vues par les utilisateurs de YouTube, assure le service. Celui-ci met en avant sa réactivité en expliquant que si, début 2017, seulement 8 % des vidéos signalées pour du contenu extrémiste violent étaient vues moins de dix fois avant d'être supprimé (le reste davantage), désormais, c'est plus de la moitié.

La majeure partie des vidéos retirées intègrent du contenu à caractère sexuel (30,1 %) ou sont considérées comme du spam (26,4 %). Suivent les vidéos de haine (15,6 %), de violence (13,5 %), d'actes dangereux et nuisibles (7,6 %), de maltraitance d'enfants (5,2 %) et enfin celles qui font la promotion du terrorisme (1,6 %). Quant aux signalements des utilisateurs, ils viennent principalement d'Inde, d'après le top 10 de YouTube. Les États-Unis et le Brésil complètent dans l'ordre le trio de tête. YouTube a également mis à disposition un outil qui permet aux internautes ayant signalé un contenu de suivre l'avancée de leur demande de retrait.

(L'essentiel/man)