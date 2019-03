«Overwatch», un terrain de jeu pour milliardaires

Les Vancouver Titans ont vaincu 4-3 dimanche San Francisco Shock en finale de la première étape du jeu de tir en arène en six contre six. L'Overwatch League (OWL) a la particularité d'opposer des équipes rattachées à des grandes villes, sur le modèle des championnats sportifs. L'Europe est défendue par Paris et Londres (qui a remporté la 1re édition), l'Asie par cinq formations (quatre chinoises et une coréenne) et l'Amérique du Nord se taille la part du lion, avec treize teams (onze des USA et deux du Canada).

Ce format a attiré des investisseurs présents dans le sport traditionnel. Les Los Angeles Gladiators appartiennent ainsi au richissime propriétaire du club de football anglais Arsenal, alors que les Boston Uprising sont la propriété du milliardaire Robert Kraft, qui possède notamment l'équipe de football américain des New England Patriots, vainqueurs du dernier Super Bowl.

Quant aux San Francisco Shock, ils appartiennent à plusieurs investisseurs, dont l'ancien basketteur star multimillionnaire Shaquille O'Neal. Car il fallait de gros moyens pour obtenir l'une des 20 places de l'OWL, qui se seraient négociées entre 20 et 60 millions de dollars chacune. Si les rencontres se déroulent cette année surtout à Los Angeles, les équipes joueront la moitié des matches dans leur ville respective dès 2020, comme dans le sport traditionnel, selon le site The Esports Observer. De quoi créer de nouveaux profits.

(L'essentiel/mey)