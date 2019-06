L'intelligence artificielle arrive au travail

Avec leurs 29 millions d'habitants, les trois pays du Benelux pèsent sur la démographie et l'économie européenne. D'autant plus que les relations étroites entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas leur permettent de concentrer 37% du nombre total de travailleurs frontaliers dans l'UE. À la façon d'un laboratoire, les trois pays du Benelux, à l'initiative du Luxembourg, ont décidé de se pencher sur la question du rôle de l'intelligence artificielle dans la transformation et la perception du travail transfrontalier.

L'étude du Benelux se concentrera sur les trois pays, élargie à la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et à la France. L'accent sera mis sur un certain nombre de secteurs clés pour le Benelux tels que le secteur de la santé, les transports et la logistique, le secteur financier et l'agriculture.

Les conséquences pour l'emploi dans ces secteurs, les prévisions sur la part des nouveaux emplois et les investissements qui seront nécessaires par secteur seront au cœur de cette démarche. Les résultats de l’étude seront partagés avec l’Union européenne.

(Patrick Théry/L'essentiel)