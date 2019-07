WhatsApp, Instagram et Messenger patinent

Les services de Facebook rencontrent actuellement une panne à l'échelle mondiale. Les plupart des utilisateurs de WhatsApp et Messenger ont signalé qu'il leur était impossible de recevoir et envoyer des messages depuis 16 heures, ce mercredi 3 juillet. Sur Instagram, le flux d'actualités n'est plus chargé et les images ne peuvent pas être téléchargées.

C'est juste moi ou y a t il vraiment un problème sur #WhatsApp ? pic.twitter.com/p7QosaBAuL— Moule_Chi (@Moule_Chi) 3 juillet 2019

La Suisse n'est évidemment pas épargnée. Impossible, pour le moment, de définir l'origine de la perturbation. L'entreprise de Mark Zuckerberg n'a pour le moment fait aucune déclaration.

(L'essentiel/szu)