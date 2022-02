Roblox organise l’after virtuel des Brit Awards

Roblox multiplie les collaborations avec les artistes. Après la DJ Party de David Guetta le week-end dernier, c’est au tour de PinkPantheress d’être à l’affiche. Vendredi, sur le coup de 18h (heure de Luxembourg), la star populaire auprès de la génération Z sera sur la scène virtuelle via son avatar. Lors du concert, la Britannique interprétera certains de ses titres les plus populaires, dont «Just For Me». Les représentations se répéteront ensuite toutes les heures pendant tout le week-end. Selon Roblox, environ 20 personnes peuvent accéder par session clonée de la fête.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’engagement de Roblox dans les Brit Awards, l’équivalent britannique de la cérémonie américaine des Grammys. Tous les nominés et lauréats des Brits Awards se retrouveront auparavant dans l’univers de Roblox pour des rencontres virtuelles avec les fans. Les moments forts de la cérémonie de la soirée du 8 février seront également diffusés sur la «scène du métavers», selon Roblox.

Lors d’une récente interview à l’hebdomadaire musical New Musical Express, Jon Vlassopulos, responsable du secteur musical chez Roblox, a déclaré que les concerts virtuels ont «le potentiel de développer massivement l’industrie du live, de prolonger la carrière des artistes et de connecter les fans et les artistes de manière vraiment passionnante». Comme le jeu «Fortnite» (Epic Games), Roblox a déjà réussi à réunir des millions d’internautes lors d’un concert virtuel.

(L'essentiel/laf)