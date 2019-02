Netflix pour parfaire la maîtrise des langues

Des développeurs ont mis une application gratuite à l'attention des spectateurs qui ne maîtrisent pas la langue d'origine d'une série ou d'un film et qui souhaitent en profiter pour l'apprendre. Limitée au navigateur Chrome (Google), Learning with Netflix affiche un sous-titrage complémentaire avec en option des traductions des mots utilisés. Le survol d'un terme génère un dictionnaire contextuel qu'on peut si besoin réécouter d'un clic en langue originale.

«Beaucoup de gens aimeraient étudier une langue à partir du matériel avec lequel ils sont déjà familiers», a avancé David Wilkinson, l'un des développeurs, sur le site The Verge. Le service s'appuie sur les sous-titrages proposés dans le catalogue de Netflix. Les principales langues, dont l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol, sont présentes. Même certaines plus confidentielles comme le farsi sont prises en compte, «avec une quantité limitée de matériel d'apprentissage disponible», tempère M. Wilkinson.

À l'aide des options de paramétrage, on peut définir différents degrés de difficulté du vocabulaire à afficher et choisir si on veut voir à la fois la traduction humaine et par la machine. L'extension propose aussi un mode pause automatique qui permet d'apprendre à son rythme. Elle peut se révéler fastidieuse, mais pourquoi pas pour apprendre sur une scène en particulier. L'outil semble cependant plutôt propice pour compléter un bagage linguistique préexistant. Quant aux accros de Netflix, ils y trouveront peut-être un nouveau prétexte pour justifier leur visionnage boulimique.

(L'essentiel/laf)