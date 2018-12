A 8 ans, il brasse des millions grâce à YouTube

Le Suédois Felix Kjellberg, alias PewDiePie, 29 ans, a beau avoir le plus grand nombre d'abonnés sur YouTube (73 millions), c'est pourtant un enfant aujourd'hui âgé de 8 ans qui gagne le plus d'argent sur la plateforme vidéo de Google.

Top 10 des chaînes YouTube ayant généré le plus de revenus en millions de dollars:



1. Ryan ToysReview: 22

2. Jake Paul: 21,5

3. Dude Perfect: 20

4. DanTDM: 18,5

5. Jeffree Star: 18

6. Markiplier: 17,5

7. Vanoss Gaming: 17

8. Jacksepticeye: 16

9. PewDiePie: 15,5

10. Logan Paul: 14,5

Avec sa chaîne Ryan ToysReview, suivie par «seulement» 17 millions d'internautes, ce petit Américain a généré plus de 22 millions de dollars entre juin 2017 et juin 2018. Il arrive ainsi en tête du classement de Forbes. Sa spécialité: déballer et passer en revue des jouets.

Au classement des dix youtubeurs ayant engrangé le plus de gains, la petite star devance Jake Paul (21,5 millions de dollars), jeune frère turbulent de Logan Paul, et l'équipe de la chaîne d'exploits de dextérité Dude Perfect (20 millions de dollars), respectivement sur les 2e et 3e marches du podium. Au total, ces dix chaînes YouTube les plus rentables ont récolté 180,5 millions de dollars, soit une hausse de revenus de 42% par rapport à la période précédente.

En une année, Ryan, lui, a doublé ses gains. Il passe de la 8e à la 1re place du classement. A noter que PewDiePie, No 1 de YouTube, n'arrive qu'en 9e position en termes de revenus et que sur les dix personnalités, la moitié gravite autour du monde du jeu vidéo.

Depuis son lancement en 2015, la chaîne Ryan Toys­Review, gérée par les parents de Ryan, a cumulé plus de 26 milliards de vues combinées sur ses vidéos. La famille a même signé un partenariat avec la chaîne de grands magasins Walmart pour vendre une ligne exclusive de jouets.

(L'essentiel/man)