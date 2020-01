Voici les titres à ne pas louper en 2020

«Cyberpunk 2077»

Parmi les nombreux hits en préparation, «Cyberpunk 2077» est certainement le plus attendu. Ce jeu de rôle confectionné par les créateurs de la saga «The Witcher» attise toutes les curiosités, avec son univers futuriste et sa population mi-homme mi-machine vivant sous l'influence de redoutables mégacorporations. L'histoire se déroulera à Night City et le joueur incarnera V, mercenaire hors la loi en quête de l'immortalité. À noter que l'acteur Keanu Reeves fait partie du casting.

PC, PS4, One. CD Projekt. Sortie: 16 avril.

«The Last Of Us Part II»

Cinq ans après les événements contés dans le premier opus à travers une Amérique ravagée par une pandémie, Ellie et Joel ont trouvé refuge dans une communauté florissante. Mais une tragédie les pousse à reprendre les armes pour une virée sanglante. Une exclusivité PS4.

PS4. Naughty Dog. Sortie: 29 mai.

«Animal Crossing»

Que les plus jeunes se rassurent, Nintendo ne les a pas oubliés. La nouvelle mouture du jeu de gestion va envahir la Switch et proposera de nombreuses activités ludiques et des tonnes d'objets personnalisables. Le but consistera à façonner une île déserte selon ses goûts tout en menant une existence paisible et pleine de charme. On se réjouit.

Switch. Nintendo. Sortie: 20 mars.

«Ghost of Tsushima»

Présenté en grande pompe lors de l'E3 2018, le titre de Sucker Punch nous plonge à la fin du XIIIe siècle sur l'île japonaise de Tsushima, envahie par des hordes de Mongols. On incarne un samouraï bien décidé à défendre les siens. Cette exclu PS4 fait la part belle à des combats bigrement bien animés.

PS4. Sucker Punch. Sortie: fin 2020.

«Doom Eternal»

Annoncée comme plus violente et bien plus diversifiée que le précédent volet sorti en 2016, la prochaine itération de la franchise du jeu de tir à la vue subjective va donner un coup de frais à cette licence qui divertit les joueurs depuis la fin du siècle passé. Au menu: des vagues de démons à occire dans des niveaux plus ouverts que jamais. En outre, la jouabilité a pris un coup de jeune en intégrant des mouvements inédits.

Tous supports. Id Software. Sortie: 20 mars.

