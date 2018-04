Spotify va dévoiler son propre lecteur musical

Les spéculations vont bon train à l'approche d'un grand événement organisé le 24 avril prochain par Spotify à New York. La firme suédoise devrait y présenter son premier appareil. Celui-ci pourrait prendre la forme d'une enceinte connectée conçue spécialement pour les voitures, rapporte le site TheVerge.

Sur les captures d'écran qui circulent en ligne, on découvre en tout cas un lecteur à la forme arrondie avec des boutons pour lire la musique. Actuellement en test, des fonctions de commandes vocales devraient également être intégrées. L'offre comprendrait cet autoradio couplé à un abonnement annuel d'environ 150 francs au service musical, selon des visuels relayés sur le forum Reddit.

L'appareil embarquerait 4 GB RAM de mémoire et son contenu serait alimenté via sa propre puce 4G. Aucun détail concernant l'autonomie de l'appareil n'a par contre filtré. Spotify propose déjà son service d'écoute musicale dans les voitures via les applications CarPlay (Apple) et Android Auto (Google) ou encore via des applications de navigation comme Waze (Google). La semaine passée, le n° 1 mondial de la musique en streaming avait fêté en grande pompe son entrée à la Bourse de New York.

(L'essentiel/laf)