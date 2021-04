Discuter avec le clone virtuel d’Albert Einstein

Dans le but de célébrer le 100e anniversaire de la remise du Prix Nobel de physique à Albert Einstein – et montrer au passage son savoir-faire dans le domaine des chatbots –, la société UneeQ propose une activité originale. Basée aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, elle permet aux internautes de discuter en temps réel avec le célèbre physicien né en Allemagne en 1879, ou plutôt son clone numérique.

Créée en collaboration avec les sociétés Aflorithmic, Goodbye Kansas Studios et WolframAlpha, cette réplique très réaliste accessible sur le site Digital Humans imite l’apparence, la voix et la personnalité du génie. Animé par l’intelligence artificielle, le clone d’Albert Einstein est capable de converser en temps réel avec les internautes, de répondre aux questions posées de vive voix (uniquement en anglais) sur sa vie, son travail et ses recherches, ou d’être interrogé sur des sujets scientifiques, comme la théorie de la relativité par exemple.

Un quiz pour tester les connaissances des utilisateurs dans divers domaines est aussi à disposition. Pour parler de n’importe quel autre sujet, UneeQ propose aussi un autre chatbot qui prend l’aspect d’une femme nommée Sophie.

(L'essentiel/man)