Nintendo pourrait arrêter de fabriquer des consoles

Le géant Nintendo va-t-il arrêter de fabriquer des consoles de jeux vidéo, alors que son dernier produit hybride, la Switch, connaît un beau succès? À terme, cette possibilité n'a pas été exclue par Shuntaro Furukawa, président de Nintendo.

«Nous ne sommes pas vraiment obsédés par nos consoles. Pour l'instant, nous proposons la Nintendo Switch unique en son genre et son logiciel. Et c'est sur cela que nous nous basons pour vous offrir "l'expérience Nintendo". Cela dit, la technologie évolue. Nous continuerons à réfléchir avec souplesse à la façon d'offrir cette expérience au fil du temps», a déclaré le dirigeant au quotidien économique Nikkei.

Développer des jeux pour smartphones

«Sur le long terme, peut-être que notre entreprise pourrait s'éloigner des consoles de salon. La flexibilité est tout aussi importante que l'ingéniosité», a précisé le président de Nintendo. Il rappelle que cela fait plus de 30 ans que son entreprise a commencé à développer des consoles de jeux vidéo, mais que l'histoire de cette société remonte à encore plus loin. L'entreprise nippone a en effet débuté en 1889 en fabriquant et en vendant des cartes à jouer traditionnelles.

Shuntaro Furukawa a aussi déclaré qu'il aimerait augmenter le développement de jeux Nintendo pour smartphones, afin d'assurer un flux continu de revenus, afin de s'adapter aux fluctuations du marché qui tend vers la dématérialisation des jeux vidéo.

(L'essentiel/man)