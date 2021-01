Ils ont remporté la course aux millions sur Snapchat

Débordé par le succès de TikTok, Snap débourse sans compter pour revenir dans la partie des vidéos courtes virales. Depuis novembre, 1 million de dollars sont répartis quotidiennement parmi les meilleurs contributeurs du programme Spotlight. Cam Casey en est l’un des grands bénéficiaires. Il a déjà engrangé plus de 3,5 millions de dollars, selon Business Insider.

«Je me concentre à 100% sur Snapchat simplement parce que c’est là que se trouve l’argent», confie l’Américain. Casey n’a pas pour autant quitté TikTok, où il compte plus de 7 millions d’abonnés, mais accorde simplement la priorité de ses contenus à Snapchat. Katie Feeney a suivi la même trajectoire. «Quand j’ai reçu la première notification que j’avais peut-être gagné de l’argent, j’étais si choquée que je n’y croyais pas.» Le choc a dû être d’autant plus rude quand elle a reçu plus de 200 000 dollars de gains pour sa première semaine de publications.

Cette course aux millions a tendance à se durcir. «Cela devient saturé, explique Joey ­Rogoff; c’est plus difficile d’obtenir des vues, ce qui entraî­nera une inévitable baisse de la rémunération.» Comme Cam Casey et Katie Feeney, il a quand même déjà encaissé plus de 1 million de dollars. Tous les participants au programme de rémunération n’ont bien sûr pas droit à une part du gâteau. Au cours des six premières semaines, ils n’étaient que 2000 à se partager les 42 millions de dollars. Snap, firme toujours déficitaire, n’a pas précisé la durée de son programme de rémunération.

(L'essentiel)