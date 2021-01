Suggestions de musique rien qu'au son de votre voix

Pour améliorer son service de recommandation, Spotify pourrait à l’avenir analyser nos émotions en se basant sur la reconnaissance vocale. La plateforme de streaming de musique s’est en effet vu accorder le 12 janvier dernier un brevet déposé le 21 février 2018, rapporte Music Business Worldwide. Il décrit une technologie capable de reconnaître «l’état émotionnel» de l’utilisateur à partir de l’analyse de sa voix dans le but de savoir quel morceau jouer ensuite. En reconnaissant «son intonation, son niveau de stress et son rythme», la solution de Spotify serait en mesure de savoir si l'utilisateur est «heureux, énervé, triste ou neutre», indique le brevet.

Pour personnaliser au mieux ses suggestions, la technologie pourrait aussi essayer de déterminer à partir de la voix l’âge et le genre de la personne. D’autres facteurs seraient pris en compte comme sa localisation, à savoir s’il se situe à l’intérieur, à l’extérieur, dans un train, à une fête, et combien de personnes se trouvent dans son environnement. Toutes ces informations seraient recoupées avec les morceaux que l’utilisateur et ses amis écoutent habituellement.

Dans une réponse au site Pitchfork, Spotify indique que la société a déposé des demandes de brevet pour des centaines d’inventions. «Et nous en déposons régulièrement des nouvelles. Certains de ces brevets font partie de futurs produits, d’autres non. Notre ambition est de créer la meilleure expérience audio possible, mais nous n’avons pas de nouvelles à partager pour le moment».

(L'essentiel/man)