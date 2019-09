Une app aide les enfants sourds à apprendre à lire

Cette app Android gratuite traduit une sélection de livres pour enfants en langue des signes, afin de les aider à apprendre à lire. Les jeunes enfants sourds et malentendants éprouvent souvent de la difficulté dans l'apprentissage de la lecture. De plus, 90% des parents d'enfants sourds ne le sont pas eux-mêmes et n'ont pas appris la langue des signes ou sont en train de le faire, explique Huawei, qui explique que l'app' est déjà disponible dans des pays francophones.

Concrètement, il suffit de pointer la caméra du smartphone sur les pages d'un des trois ouvrages compatibles pour que l'appareil tire parti de l'intelligence artificielle et reconnaisse le texte de l'histoire. Celui-ci est alors traduit en temps réel dans la langue des signes locale par un avatar féminin du nom de Star. Ce personnage virtuel adapté aux enfants est le fruit de la «motion capture», technique qui permet de transposer les gestes et les expressions faciales d'un vrai acteur bardé de capteurs sur un avatar virtuel. Sur l'écran du smartphone, chaque mot est affiché en surbrillance au fur et à mesure de sa traduction en langue des signes.

«Nous mettons l'accent sur l'innovation, mais nous avons un principe: elle doit avoir du sens et de la valeur pour faire du bien aux gens», a notamment déclaré Arne Herkelmann, à la tête du portefeuille de produits chez Huawei Europe.

(L'essentiel/man)