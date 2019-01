Apple envisage aussi un «Netflix du jeu vidéo»

En plus d'un service de streaming vidéo concurrent de Netflix, Apple Video, et un service d'abonnement pour la presse, «Apple News Magazine», Apple pourrait à terme lancer une nouvelle offre dans le domaine de l'industrie vidéoludique. Le géant technologique s'ajouterait à la liste de sociétés, telles qu'Amazon, Google, Microsoft ou Ubisoft, planchant sur une plateforme de jeux vidéo en ligne.

Selon le site américain Cheddar, qui cite cinq sources anonymes au courant des projets d'Apple, la firme à la pomme préparerait un nouveau service payant décrit comme le «Netflix du jeu vidéo».

Discussion avec des éditeurs

La plateforme devrait permettre d'accéder à un catalogue de jeux vidéo grâce à un abonnement mensuel. Mais la forme qu'elle prendra et son tarif ne sont pas encore connus. Le projet n'en est qu'à ses débuts et pourrait même être abandonné, avance le média américain.

Au deuxième semestre 2018, Apple aurait débuté des discussions avec des éditeurs et des développeurs de jeux vidéo, dans le but de proposer des contenus originaux sur la future plateforme. La société songerait aussi à s'occuper de la distribution et du marketing de jeux vidéo.

