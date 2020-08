Facebook enterre la version «Lite» de son app

C’est fini pour Facebook Lite sur iOS. Le réseau social a annoncé avoir retiré mercredi de l’App Store la version allégée de son application. Elle restera en revanche toujours disponible sur le système Android. Lancée en 2018, elle était destinée aux utilisateurs ayant une connexion internet limitée, principalement dans les pays émergents, et aux smartphones plus anciens ou d’entrée de gamme.

Plus légère que la version classique de l’app Facebook (8,7 Mo contre 244,7 Mo), elle était conçue pour fonctionner avec le moins de bande passante possible, notamment en limitant le téléchargement des photos en haute résolution et en désactivant la lecture automatique des vidéos. Facebook a motivé la décision de sa suppression par le fait que ce service n’a pas su trouver son public.

«En raison de l’adoption limitée et de nouvelles fonctionnalités que nous apportons pour améliorer l’expérience de nos utilisateurs de nos applications, nous ne prendrons plus en charge Facebook Lite pour iOS», explique le réseau social dans un communiqué.

Les utilisateurs brésiliens de cette app ont été les premiers à être avertis de son arrêt via un message les invitant à utiliser désormais l’application Facebook classique. À noter que Messenger Lite, autre app dépouillée de Facebook, ne connaît pour le moment pas le même sort et reste toujours active sur le système d’exploitation d’Apple et de Google.

(L'essentiel/man)