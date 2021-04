Battu la saison dernière sur un but en or contre «xFabinho» lors des demi-finales des POST Esports Masters, le Belge Quentin Vande Wattyne, dit «Shadoow», est revanchard alors que la deuxième édition de la compétition d'e-sport luxembourgeoise bat son plein.

Seul joueur professionnel engagé dans le tournoi, le Belge de 24 ans vit de sa passion depuis maintenant deux ans. «En 2019, j'ai été sacré champion de Belgique avec Mouscron, c'est ce qui m'a permis de signer un contrat professionnel avec le Standard», explique ce supporter des Rouches.

«L'image est très importante»

Cette saison, en plus des POST Esports Masters, Quentin Vande Wattyne est également qualifié en quarts de finale de l'eProLeague, le championnat belge de «FIFA», et espère faire partie des deux Belges sélectionnés pour participer à la Coupe du monde en mai. C'est d'ailleurs sous le maillot des Diables rouges que «Shadoow» avait vécu un de ses plus beaux moments d'e-sport. «En 2018, on avait joué l'équipe de France en match amical. J'avais mis en difficulté "Maestro" (un des cinq meilleurs joueurs du monde), mais j'avais finalement encaissé le but du 4-3 à la dernière seconde», se remémore le Belge.

Pour tenir tête aux meilleurs, «Shadoow» avoue s'entraîner entre cinq et sept heures quotidiennement. «Je peux jouer jusqu'à 8h par jour en début de saison», dit le joueur du Standard qui doit se réadapter à chaque nouveau «FIFA». La gestion des réseaux sociaux est un autre aspect du travail d'un professionnel. «L'image du joueur est très importante pour lui comme pour sa structure», note «Shadoow», qui gère lui-même ses réseaux sociaux et y postera peut-être prochainement le trophée des POST Esports Masters.

Gaming by Post Le décompte est lancé avant «LOL» Alors que la saison régulière pour les jeux FIFA et Clash Royale bat son plein depuis déjà quelques semaines, le début pour la discipline League of Legends approche à grands pas. Le troisième jeu des POST Esports Masters s’annonce tout aussi compétitif. Ce sont au total 12 équipes qui devront se battre lors des qualifications les 8 et 9 mai, pour gagner une des 8 places de la saison 2. Les équipes qualifiées devront ensuite s’affronter tout le restant du mois, afin de gagner une place dans la grande finale du 5 juin. Il est encore difficile de décerner un favori, suite à de nombreux changements au sein des effectifs. Cependant, il sera intéressant de voir si l’équipe B.O.T.R.L arrivera à défendre son titre de champion, notamment face à Outplay, finalistes de la saison 1. Des free agents qui régalent Les POST Esports Masters permettent aux meilleurs joueurs au Luxembourg et dans la Grande Région de s’affronter sur ses trois disciplines. Parmi ces joueurs, certains sont confirmés et membres d’équipes qui commencent à faire partie intégrante de l’environnement Esports régional. Mais, les POST Esports Masters ont également vocation à créer de belles histoires! Onze joueurs qualifiés en saison régulière sur Clash Royale et FIFA se trouvent toujours sans équipe, il s'agit donc de «free agents». Ces derniers ne font pas seulement de la figuration! Sur FIFA, LouisLux8 joue les premiers rôles, ce qui est également le cas de Coolio sur Clash Royale. Resteront-ils «free agents» encore longtemps? Les équipes vont pouvoir les approcher du 26 avril au 6 mai, durant la phase de transferts avant la reprise de la saison! Le jeu de la semaine: «Bee Simulator» Un jeu hors du commun. Pour la 1ère fois dans l’histoire du gaming, on vous propose d’incarner une véritable abeille. Élaboré en collaboration avec des apiculteurs et la Fondation Good Planet de Yann Arthus-Bertrand, Bee Simulator vous propose de vivre la vie d'une abeille, qui doit repérer un nouveau site pour installer sa ruche sauvage, sans oublier de butiner et de faire des réserves pour l’hiver. La cinématique ne laisse planer aucun doute sur la notion éducative de ce jeu. Quand vous l’aurez terminé vous saurez tout sur le miel, les différentes fleurs, la communication des abeilles entre elles, la reine, la ruche, et le rôle primordial de ce petit insecte pour la sauvegarde de la vie sur terre. Mais ne prenez pas peur, le gameplay est très ludique et les décors absolument enchanteurs. La bonne nouvelle c’est qu’on peut y jouer à plusieurs en famille dès l’âge de 8 ans. «Bee Simulator» est dans le catalogue «Blacknut», disponible en option dans l’offre mobile 5G POWER de POST.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)