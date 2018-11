App Tumblr retirée pour pédopornographie

Depuis vendredi, les utilisateurs d'un iPhone ou d'un iPad sont dans l'impossibilité de télécharger l'app Tumblr depuis l'App Store. La plateforme de microblogging n'y est plus disponible pour des raisons qui étaient jusqu'ici inconnues. L'hypothèse d'un retrait de l'app à cause de contenus non autorisés a été confirmée par Tumblr au site Download.com. Ce dernier rapporte que le service a affiché des images pédopornographiques qui ont réussi à contourner les filtres mis en place par le réseau social.

«Nous nous engageons à aider à créer un environnement en ligne sûr pour tous les utilisateurs, et nous avons une politique de tolérance zéro lorsqu'il s'agit de médias mettant en scène l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants», a déclaré la société dans un communiqué. Elle explique travailler en collaboration, entre autres, avec le Centre national pour enfants disparus et exploités, créé par le Congrès des États-Unis, dans le but de filtrer les contenus chargés sur sa plateforme en les comparant à la base de données de matériel pédopornographique de l'organisation à but non lucratif. «Une vérification de routine a permis de découvrir du contenu sur notre plateforme qui n'avait pas encore été inclus dans la base de données», a précisé Tumblr.

Aucune information n'a toutefois été donnée quant à une date de retour de la plateforme. Tumblr a cependant indiqué que le contenu incriminé avait été supprimé et que la société collaborait avec Apple pour rendre à nouveau l'app accessible.

