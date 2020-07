Les anti-​​5G se déchaînent contre Xavier Bettel

Le collectif citoyen Stop 5G Luxembourg n'est pas content. Il fait part de sa colère dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Xavier Bettel. Se disant «ébahis», ils protestent notamment contre l'attribution des fréquences de la 5G, en vue du déploiement prochain de la technologie. «Les fréquences viennent d'être attribuées, en pleine période de vacances» et «la 5G sera déployée au Luxembourg en dépit du fait que la collecte de signatures pour notre pétition visant à l'empêcher n'est pas terminée et que nous sommes toujours en attente d'une date pour le fameux débat à la Chambre auquel nous avons droit compte tenu du succès de notre pétition».

Les anti-5G critiquent «l'incohérence entre» les propos de Xavier Bettel sur la démocratie et «le passage à l'acte dans cette affaire». «Nous sommes atterrés de constater que nos droits de citoyens et d'êtres humains sont tout simplement bafoués par cette procédure qui vise l'imposition autoritaire pure et simple de cette technologie très dangereuse», proteste le collectif, qui dit avoir été contacté par «nombre de concitoyens» qui voulaient «faire part de leur consternation».

«Gravité inouïe»

Stop 5G Luxembourg estime que Xavier Bettel «sous-évalue la prise de risque lié au déploiement de la 5G» et que celui-ci enfreint la protection de l'environnement garantie par la constitution. Pour le collectif, c'est grave et «pourrait constituer une délit de mise en danger d'autrui». Selon la lettre ouverte, «aucune étude indépendante et sur le long terme ne peut prouver l'innocuité» de la 5G. «Nous nous demandons avec effroi avec quel manque de prévoyance le gouvernement peut autoriser le déploiement d'une technologie tellement dangereuse en l'absence d'instruments de mesure pouvant évaluer le degré d'exposition de la population. Ceci pose d'emblée les bases d'une crise sanitaire d'une gravité inouïe». Pour le collectif, «au lieu de nous faire douter de l'existence même de l'État de droit, ne serait-il pas plus judicieux d'appliquer un vrai principe de précaution et de bon sens?»

Les opérateurs futurs de la technologie avaient déjà répondu aux accusations de dangerosité de la 5G. «Aujourd'hui, on est dix fois en dessous de la valeur des rayonnements autorisés par la loi. Nous aussi on a des enfants, on va respecter la loi», affirmait ainsi à L'essentiel il y a quelques mois Jeannot Grethen, directeur d'Orange Luxembourg. En outre, rappelait Cliff Konsbruck, directeur de Post Luxembourg, «le réseau 4G émet tout le temps. La 5G émettra des ondes seulement quand on l'utilise». Et «les deux bandes de fréquences discutées ne diffèrent pas de celle utilisées pour la 4G. On n'est pas dans une bande de fréquence plus élevée».

