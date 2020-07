L’éditeur de Firefox lance son VPN payant

Mozilla VPN s’appuie sur un réseau mondial de serveurs exploités par Mullvad, un service VPN open source commercial basé en Suède qui offre également sa solution pour 5 euros par mois et qui a une politique de «non-journalisation». Cela signifie qu’il assure ne pas enregistrer l’adresse internet IP, l’activité de navigation, la durée de session, l’horodatage, la demande DNS ou les points de données similaires d’un utilisateur. Mullvad a également adopté le protocole WireGuard, censé rendre ainsi aussi le VPN Mozilla plus rapide que de nombreux autres VPN sur le marché.

Concernant le lien obligatoire avec un compte Firefox, la fondation Mozilla le justifie pour l’envoi au VPN de l’adresse e-mail, les paramètres régionaux et l’adresse IP de l’abonné lorsqu’il utilise le service. Mozilla VPN envoie à Mozilla des «informations de base» concernant la version de l’application et les appareils sur lesquels elle est installée, y compris le système d’exploitation et la configuration matérielle. La fondation assure ne pas conserver le journal des données des utilisateurs.

La version bêta de Mozilla VPN est disponible pour le moment sur les plateformes Windows 10 et Android aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, à Singapour, en Malaisie et en Nouvelle-Zélande. Elle devrait ensuite s’étendre sur d’autres marchés plus tard dans l’année. Des versions pour iOS, Mac et Linux sont aussi attendues.

Mozilla VPN va devoir se frotter à une rude concurrence de VPN payants promettant aussi le respect de la vie privée, notamment la solution Proton VPN qui met à disposition un réseau virtuel de serveurs dans 50 pays dans son offre de base à 4 euros par mois. Les services VPN au fonctionnement rarement transparent se sont forgés au fil des ans une réputation de mouchards. Les solutions payantes mettent davantage en avant le nombre de serveurs disponibles et la rapidité de leurs connexions que la protection de la vie privée.

