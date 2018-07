Un message fait croire à la sortie de «GTA 6» en 2019

Non, «GTA 6» ne sortira pas en 2019. Des joueurs l'ont pourtant cru en jouant au mode en ligne de «GTA 5». Et pour cause, un message étonnant signé Rockstar Games, éditeur de ce célèbre jeu d'action-aventure, est en effet apparu au-dessus de la carte dans le monde en ligne du titre. Il indiquait: «GTA VI. Coming 2019», soit «GTA VI. À venir en 2019». Mais cette information, à l'air officiel, a été démentie par Rockstar Games. «C'est un canular fait avec l'utilisation de mods, et non un message officiel ou une déclaration de Rockstar Games», a écrit la société sur Twitter.

En effet, seuls les utilisateurs des consoles PS3 et Xbox 360, ainsi que les joueurs sur PC ont pu voir le message dans le jeu aussi connu sous le nom de «Grand Theft Auto 5». Ceux sur PS4 et Xbox One n'ont pas été concernés. La raison s'explique par le fait que ces deux dernières machines ne permettent pas l'utilisation de mods, qui permettent de modifier l'apparence et l'expérience de jeu.

Les fans devront donc encore patienter avant de connaître les détails sur le successeur de «GTA 5». Ce dernier se rapproche des 100 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie en 2013.

This is a hoax made with the use of mods, and not an official message or statement from Rockstar Games. *OV— Rockstar Support (@RockstarSupport) 2 juillet 2018

(L'essentiel/man)