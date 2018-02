Wikipédia tue sa version mobile gratuite pour tous

La version Wikipédia Zéro, pour zéro coût de transfert de données, c'est bientôt fini. La maison mère Wikimedia a scellé son sort, malgré une base de 800 millions d'utilisateurs répartis dans environ 70 pays. Elle a justifié sa décision par «une baisse significative» de l'intérêt pour le service subventionné auprès des opérateurs de téléphone mobile.

La baisse régulière des tarifs des forfaits de données a par ailleurs rendu Wikipédia Zéro moins attractif au fil des années. Cela est d'autant plus vrai que les contributions sont généralement peu gourmandes en données et donc en bande passante. Le développement des réseaux de téléphonie 4G et l'arrivée progressive de la 5G ne font qu'accentuer la tendance, relève le site Thenextweb.

Une étude pour l'accessibilité en Afrique

Au lancement de Wikipédia Zéro, en 2012, la fondation Wikimedia avait dit vouloir rendre l'encyclopédie «plus utile pour les internautes des pays du Sud». Son initiative avait inspiré Facebook et sa version Free Basics destinée à offrir un accès Internet aux populations des pays émergents, à condition d'y accéder via son réseau social. Le service n'avait cependant pas trouvé grâce auprès des autorités indiennes, qui l'avaient interdit.

La fondation Wikimedia assure étudier d'autres moyens de rendre son encyclopédie collaborative disponible au plus grand nombre, notamment en Afrique.

(L'essentiel/laf)