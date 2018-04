Une bourse pour les joueurs de «Fortnite»

Avec 45 millions d'adeptes dans le monde, le succès de «Fortnite» ne se dément pas et continue de susciter l'intérêt. La popularité de ce titre, devenu le jeu le plus visionné sur la plateforme Twitch, va même au-delà des simples joueurs. L'Université d'Ashland, dans l'Ohio, a en effet récemment annoncé que le jeu à succès du studio Epic Games venait de rejoindre son programme d'e-sport.

Les meilleurs joueurs du titre de mode Battle Royale vont donc pouvoir y décrocher une bourse d'études pouvant atteindre 4 000 dollars. Une première pour une université aux États-Unis, explique l'établissement. Pour la prochaine rentrée, l'Université d'Ashland envisage de constituer plusieurs équipes de quatre joueurs. Ils devront s'entraîner ensemble dans le but de participer à des compétitions.

«Fortnite touche à la fois les fans hardcores et le public occasionnel», a déclaré Josh Buchanan, à la tête du programme universitaire. Ce dernier comprend déjà les jeux «League of Legends», «Overwatch», «Counter-Strike: Global Offensive» et «Rocket League». «Nous sommes ravis de proposer cette plateforme aux joueurs qui souhaitent mettre en valeur leurs compétences dans un espace plus compétitif. «Fortnite» facilite un environnement qui permet aux joueurs de devenir créatifs, d'innover et de montrer la maîtrise de leurs compétences», a ajouté le responsable de l'université.

Our esports team will be playing Fortnite next school year, becoming the first school in the country to announce a team competing in the game! ????️Details and application links ⬇️????️ https://t.co/vtfjC6Mj9g pic.twitter.com/rkZObApln3— Ashland University Eagles (@goashlandeagles) 18 avril 2018

(L'essentiel/man)