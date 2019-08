Facebook ne se présente plus comme «gratuit»

«Créer un compte: c'est gratuit et ça le restera toujours»: le fameux slogan qui s'affichait sur la page d'accueil de Facebook lors de la phase d'inscription ou de connexion à la plateforme fait désormais partie du passé. Le réseau social aux 2,4 milliards de membres l'a supprimé en douce entre le 6 et et le 7 août, a remarqué le site Business Insider en utilisant le service Wayback Machine de l'organisation Internet Archive. À la place, on peut désormais lire: «C'est rapide et facile».

Ce changement marque une rupture avec la rhétorique habituelle du réseau social. La plateforme s'est en effet toujours présentée comme accessible gratuitement grâce à son modèle d'affaires financé par la publicité. Mais les récents scandales liés à l'exploitation des données personnelles de ses membres, comme l'affaire Cambridge Analytica, ont mis davantage en lumière la valeur de ces informations.

Pas payant pour autant

Cette modification de slogan ne signifie cependant pas qu'il faudra à présent débourser de l'argent pour utiliser Facebook. Elle pourrait néanmoins révéler l'intention d'introduire un éventuel système d'abonnement pour l'accès à certaines fonctionnalités du site, par exemple l'offre de streaming vidéo Watch.

«Facebook n'est pas gratuit et ne l'a jamais été», a réagi José Antonio Castillo, avocat et expert en droits numériques, sur le site spécialisé. «La devise de Facebook était et est toujours les données personnelles de ses utilisateurs. Mais ça n'a jamais été gratuit, parce que les données valent beaucoup d'argent». D'après le spécialiste, Facebook aurait modifié son slogan pour se conformer à une récente directive européenne adoptée en mai. Celle-ci reconnaît pour la première fois l'échange de données comme une forme de paiement.

(L'essentiel/man)