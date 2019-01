L'internaute choisira sa pub et se fera rémunérer

Le navigateur Brave assouplit sa position de bouclier infranchissable face aux publicités. Les utilisateurs de sa version de développement pour ordinateur peuvent choisir de voir de la publicité respectueuse de leur vie privée. Cerise sur le gâteau: ils toucheront une petite commission pour chaque annonce, plus importante en cas de clic.

Avec la prochaine version Brave Ads, les utilisateurs recevront 70% des revenus publicitaires bruts. Ils seront crédités sous la forme de jetons d'attention de base (BAT), un système de paiement basé sur la blockchain, qui permet des transactions à faible coût entre annonceurs, éditeurs et internautes. À titre indicatif, cela pourrait représenter un montant de quatre euros par mois en échange de 120 annonces vues, même si Brendan Eich, fondateur de Brave et ancien de la fondation Mozilla (Firefox), a dit vouloir «viser plus haut».

L'internaute, lui, fixe le nombre d'annonces qu'il accepte de voir chaque jour, de une à vingt. Brave espère également qu'on puisse échanger ses jetons BAT contre du contenu premium, un article payant par exemple, sans devoir sortir sa carte de crédit. Dans un premier temps, les publicités seront simplement ciblées en fonction du contexte du site web visité, à l'abri du regard de l'éditeur de Brave et des annonceurs. Ces derniers seraient désormais plus de 28 000 à faire partie du programme, une augmentation de 40% en six mois.

I would say it was a lower-bound estimate. We aim higher.— BrendanEich (@BrendanEich) 15 janvier 2019

(L'essentiel/laf)