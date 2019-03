Sans contenu porno, le trafic de Tumblr a chuté

La plateforme de blogs a perdu plus de 100 millions de visites en l'espace d'un mois. C'est une baisse moyenne de 17% selon le site spécialisé SimilarWeb.

Le patron Jeff D'Onofrio avait pris une mesure drastique en décembre après la découverte de contenus pédophiles. «L'internet ne manque pas de sites proposant du contenu pour adultes, avait-il écrit. Nous leur laisserons cela et nous efforcerons à créer l'environnement le plus accueillant possible pour notre communauté».

Un taux de 22% d'adeptes de contenus réservés aux adultes avait alors été estimé.

(L'essentiel/laf)