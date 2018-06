Google Assistant se dote d'une capacité attendue

Annoncée en mai, lors de sa conférence annuelle Google I/O, qui réunit les développeurs, les Conversations continues ont commencé à débarquer dans Google Assistant. Attendue depuis longtemps par les utilisateurs d'enceintes connectés de Google intégrant son assistant vocal intelligent, cette nouvelle fonctionnalité vise à rendre l'interaction avec Google Assistant «plus naturelle et intuitive», écrit le géant du web sur son blog.

En effet, désormais, l'utilisateur n'aura plus besoin de répéter la phrase «OK Google» après l'avoir prononcée une première fois pour faire une requête vocale. Google donne quelques exemples d'interactions sur son site: «OK Google, allume la TV et active la machine à popcorn», prononce un utilisateur qui reçoit la confirmation: «Bien sûr, j'allume la TV et j'active la machine à popcorn». Il peut alors enchaîner directement avec une seconde requête: «Allume aussi les lumières dans la cuisine et le salon.» «Bien sûr, j'allume les lumières dans la cuisine et le salon», s'exécute le majordome virtuel de Google.

«Vous pouvez dire «merci» ou «stop» lorsque vous avez terminé, ou nous arrêterons la conversation dès que nous détectons que vous ne parlez plus à l'Assistant», précise la firme de Mountain View. En pratique, le système d'écoute reste actif pendant quelques secondes après avoir répondu à une première requête dans le but de répondre à une éventuelle nouvelle commande. Cette nouveauté, qui rappelle une fonctionnalité de l'assistant rival Alexa sur l'Amazon Echo, est en cours de déploiement aux États-Unis sur les enceintes connectées Google Home, Google Home Mini et Google Home Max. Google n'a pas communiqué une date de lancement à l'international pour les langues autres que l'anglais.

(L'essentiel/man)