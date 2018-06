L'arrivée d'une version cross-play de «Minecraft» sur la console Switch était une occasion trop belle pour Nintendo et Microsoft pour ne pas l'exploiter contre Sony. Ce dernier campe en effet toujours sur sa position de ne pas permettre à un joueur sur PS4 de jouer en ligne contre un adversaire sur une machine concurrente. Le lancement, la semaine dernière, du populaire jeu «Fortnite» d'Epic Games sur la Switch de Nintendo l'a récemment rappelé aux possesseurs d'une PS4, dont certains ont manifesté leur grogne.

Via une bande-annonce publiée jeudi sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo, les deux géants ont ouvertement nargué leur rival nippon. Intitulée «Meilleur ensemble», la vidéo met en effet en scène une jeune femme et un ado utilisant deux manettes différentes, et donc aussi deux consoles, la Xbox One d'un côté, la Switch de l'autre. Ils partagent pourtant la même expérience de jeu sur «Minecraft», dont le studio de développement appartient à Microsoft.

«Sony l'a pris dans le tibia, là!» a commenté sous la bande-annonce un utilisateur de YouTube dont le tacle de Nintendo et Microsoft n'est pas passé inaperçu. «Ce doigt d'honneur de Nintendo et Microsoft à Sony, c'est magnifique», avait commenté plus tôt un autre internaute.

«Jamais Minecraft n'aura été aussi grand, aussi fantastique et aussi beau», se plaît à dire la filiale française de Nintendo dans la description de la vidéo. Quant à sa filiale américaine, elle s'est fendue d'un tweet pour en rajouter une couche en adressant un message aux joueurs sur Xbox: «Hey @Xbox, puisque nous pouvons désormais jouer ensemble, est-ce que vous voulez construire quelque chose?»

Hey @Xbox, since we can play together in @Minecraft now, did you want to build something? pic.twitter.com/LIylWy3yXZ— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 21 juin 2018

Face à la grogne des utilisateurs et à la pression de ses rivaux, Sony va-t-il finir par céder au cross-play? Rien n'est moins sûr. Et les raisons sont commerciales. La firme ne veut pas permettre que les joueurs puissent utiliser sa plateforme alors qu'ils ont acheté des contenus sur une autre.

(L'essentiel/man)