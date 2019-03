Un million de dollars pour jouer à «Apex Legends»

Le lancement surprise le mois dernier d'«Apex Legends», concurrent du jeu phénomène «Fortnite», a rapidement retenu l'attention de la communauté des joueurs. Et pour cause, l'éditeur américain EA a payé des streamers populaires de la plateforme Twitch pour en faire la promotion lors de la sortie de son jeu de «battle royale». L'un d'entre eux, la star de «Fortnite», Kevin «Ninja» Blevins, qui compte plus de 13 millions d'abonnés sur sa chaîne de streaming Twitch et plus de 21 millions sur YouTube, a reçu un million de dollars pour y jouer le 5 février, au lendemain de la sortie du jeu, selon Reuters.

C'est plus de deux fois la somme que le joueur professionnel avait reconnu gagner pendant un bon mois grâce à ses vidéos sur Twitch, YouTube et ses divers parrainages, lors d'une interview sur CNN. Un porte-parole d'EA a déclaré que la société ne commentait pas les détails des accords passés avec les créateurs de contenu avec lesquels elle a collaboré lors du lancement d'«Apex Legends», rapporte The Verge.

Les streamers Shroud (Michael Grzesiek) ou Myth (Ali Kabbani) font partie des autres partenaires d'EA, mais on ne connaît pas leur rémunération. Un mois après le lancement du jeu, son développeur Respawn a indiqué qu'il comptait 50 millions de joueurs enregistrés sur console et PC. L'opération de communication en partenariat avec de célèbres streamers n'y est pas pour rien.

(L'essentiel/man)