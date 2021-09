Au Luxembourg, un ado sur dix a été «cyberharcelé»

Conséquence directe de l'essor du numérique au sein de la société, le cyberharcèlement constitue un nouveau défi sur le plan sociétal, notamment pour ce qui est de la protection des adolescents. Depuis plusieurs années, les cas de harcèlement en ligne aboutissant parfois à des drames se sont développés au même rythme que les réseaux sociaux prisés des plus jeunes (Instagram, Snapchat, TikTok).

D'après les statistiques effectuées dans le cadre de la première journée internationale contre la violence à l'école initiée par l'Unesco l'année dernière, un adolescent sur dix indique avoir déjà été victime de harcèlement en ligne au Luxembourg, ont répondu les ministres Henri Kox (Déi Gréng) et Claude Meisch (DP) au député Marc Spautz (CSV), lundi. La «jalousie et l'envie» (39%), le physique (33%) et les vengeances (22%) sont les motifs les plus répandus. Des chiffres globalement similaires à ceux enregistrés en 2018 lors de l'étude sur la santé des adolescents au Luxembourg. À l'époque, 8,5% des jeunes expliquaient avoir été intimidés en ligne et 10,6% avaient avoué avoir déjà harcelé.

Qui sont les élèves les plus concernés?

Si le harcèlement «hors ligne» dans le cadre de l'école atteint encore des niveaux importants (un élève sur cinq concerné), la tendance est à la baisse. «Nous supposons qu'avec le temps, une partie de l'intimidation dans les écoles s'est transformée en cyberintimidation», écrivent les ministres, qui peuvent s'appuyer sur plusieurs constats sociologique pour lutter contre le phénomène.

Ainsi, il apparaît que les jeunes filles sont plus concernées que leurs camarades masculins par le cyberharcèlement, et que les élèves d'origine immigrée sont également davantage victimes. Une inégalité qui se manifeste également au niveau social et familial. Les élèves issus de familles modestes sont plus touchés, tout comme ceux qui ne vivent pas avec leurs deux parents. Une nouvelle enquête sera menée en 2022. Elle permettra notamment d'observer les dynamiques en la matière.

Pour lutter contre le cyberharcèlement des adolescents, les ministres de la Sécurité intérieure et de l'Éducation nationale ont listé les initiatives de Bee Secure avec notamment des formations et du matériel pédagogique. Sans oublier les différentes campagnes menées notamment par le Centre d'Accompagnement Psycho-Social et Scolaire (CePAS).

(th/L'essentiel)