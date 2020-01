Des millions de PC sont une bombe à retardement

Des millions d'utilisateurs de Windows sont en danger. Les experts en sécurité avertissent qu'ils sont sur «une bombe à retardement» s'ils continuent à utiliser le système d'exploitation Windows 7. Comme annoncé depuis des mois, Microsoft met fin à son support ce mardi.

Que signifie la fin du support?

Le système d'exploitation Windows 7 peut encore être installé et activé sur les ordinateurs après le 14 janvier. Cependant, un PC sur lequel le système est installé sera plus vulnérable aux risques de sécurité et aux logiciels malveillants, en raison du manque de mises à jour de sécurité, explique Microsoft sur son site web.

Quels sont les dangers?

«Les cybercriminels n'attendent que d'exploiter les failles de sécurité de Windows 7 qui ne sont plus corrigées», explique Thomas Uhlemann, spécialiste de la sécurité chez Eset. «Le passage à un nouveau système d'exploitation est inévitable pour les entreprises et les utilisateurs privés.» Actuellement, Windows 7 est encore en fonction chez environ 30% des utilisateurs. Selon d'autres estimations, le système fonctionne sur 200 millions d'appareils dans le monde. L'expert avertit que les cyberattaques pourraient entraîner la perte de données personnelles et des «dommages financiers immenses». Il conseille aux entreprises de vérifier si la police d'assurance couvre les dommages provoqués par les cyberattaques malgré l'utilisation de Windows 7.

Pourquoi Microsoft fait-il cela?

Microsoft a introduit Windows 7 le 22 octobre 2009. À cette époque, la société s'est engagée à fournir un support au système pendant dix ans. Avec l'expiration de cette période, les ressources seront à nouveau libérées pour se concentrer sur des technologies et des applications plus récentes, explique le groupe américain.

Que dois-je faire maintenant?

Microsoft recommande aux utilisateurs de passer à Windows 10 pour éviter d'avoir besoin d'un service ou d'une assistance qui ne sera pas disponible à l'avenir.

Comment puis-je mettre à jour?

Une façon de le faire est de mettre à jour votre système Windows 7 existant vers Windows 10. D'autre part, une nouvelle installation peut être faite sur PC. Dans les deux cas, il est recommandé de sauvegarder les données au préalable.

(L'essentiel/tob/man)