YouTube réhabilite des chaînes parlant de crypto

Les excuses sont devenues monnaie courante pour YouTube. La filiale du groupe Alphabet l'a rappelé une nouvelle fois après avoir injustement éjecté, et sans préavis, une centaine de chaînes de sa plateforme. Rappelée à l'ordre sur Twitter via des propriétaires de chaînes outrés, l'équipe de YouTube a fini par réagir.

«Hey, vraiment désolé pour ça! C'était une erreur de notre part pendant le processus de révision et elle a été corrigée maintenant. Toutes les vidéos devraient être réintégrées et s'afficher», a-t-elle répondu sur le média social.

Hey there, really sorry about this! This was an error on our side during the review process and has been fixed now. All the videos should be reinstated and strikes resolved. Please let us know if you have any q's.— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 27, 2019

Plus tôt dans la semaine, plusieurs youtubeurs avaient reçu une notification laconique indiquant que leurs vidéos étaient en infraction avec les conditions d'utilisation de la plateforme. Ils avaient alors constaté la suppression de leur contenu et s'en étaient plaints sur Twitter. La majorité d'entre eux animaient des chaînes relatives aux bitcoins et autres cryptomonnaies. Ils s'indignaient également de la forme, soit l'absence de communication avec des responsables de la plateforme de vidéos.

«C'est vraiment effrayant. Nous avons embauché du nouveau personnel. J'ai une femme et un bébé à charge. Je ne peux pas régler le problème si je ne sais pas ce que j'ai fait ou avec qui communiquer!?» avait interpellé Alex Saunders, fondateur de la chaîne Nugget's News, qui compte près de 65 000 abonnés.

Hi @TeamYouTube with over 100 videos removed & 2 strikes in 24 hours I have still not even received an email from you. This is really scary. We've hired new staff. I have a wife & baby to support. I can't fix the problem if I don't know what I've done or who to communicate with!?— Alex Saunders (@AlexSaundersAU) December 26, 2019

La plateforme américaine ne s'est pas expliquée sur son absence de communication avec les youtubeurs concernés. «Avec le volume massif de vidéos sur notre site, nous faisons parfois le mauvais choix», a-t-elle juste commenté.

(L'essentiel/laf)