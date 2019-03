Le cofondateur de WhatsApp part en guerre

Le cofondateur de WhatsApp conseille aux gens de supprimer Facebook. En 2014, avec son acolyte Jan Koum, Brian Acton avait rejoint la firme de Mark Zuckerberg qui avait acheté leur app de messagerie. Depuis, les deux hommes sont partis à la suite de désaccords concernant le fonctionnement de la plate-forme et les annonces promotionnelles. Depuis son départ, Brian Acton est parti en croisade contre la compagnie de Mark Zuckerberg. Après le scandale Cambridge Analytica, il avait initié le hashtag #deletefacebook.

Un an plus tard, lors d'une récente conférence à l'université de Stanford, il a remis le couvert. Il a réaffirmé ses critiques sur le modèle commercial de Facebook. Acton affirme que les géants de la technologie comme Facebook et Google investissent de l'argent sur la vie privée. Pour lui, il n'y a qu'une seule solution: supprimer son compte.

(L'essentiel)