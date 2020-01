Une téléportation entre puces informatiques

C'est une avancée majeure attendue dans le monde de l'informatique quantique. Des chercheurs ont tenté de réaliser une téléportation quantique. L'idée est de transmettre des informations entre deux puces informatiques sans qu'elles ne soient reliées physiquement.

Ils ont mis au point des dispositifs à l'échelle de la puce qui sont capables d'exploiter les applications de la physique quantique en générant et en manipulant des particules de lumière individuelles dans des circuits programmables à l'échelle nanométrique.

Plus rapide que la vitesse de la lumière

Ce phénomène est rendu possible par l'intrication quantique. Ce concept a été découvert en 1930 par Schrödinger et Einstein. Il admet que deux particules qui possèdent les mêmes propriétés peuvent subir les mêmes changements au même moment.

Notre compréhension actuelle de la physique dit que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, pourtant, avec la téléportation quantique, l'information semble dépasser cette limite de vitesse, indique le rapport de recherche. La physique quantique pourrait être la prochaine révolution informatique. Avec des ordinateurs capables de s'adapter et de réaliser des calculs de plus en plus complexes

