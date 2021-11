La réalité virtuelle comme remède aux maux de dos

Les applications s’appuyant sur la réalité virtuelle trouvent gentiment grâce dans la médecine. Après des traitements contre le déficit d’attention et le trouble visuel chez les enfants, la Federal Drug Administration (FDA) a reconnu un dispositif de la société EaseVRx visant à soigner la lombalgie chronique, une douleur se manifestant au bas du dos.

Le dispositif sur ordonnance se compose d’un casque immersif et son contrôleur, ainsi qu’un «amplificateur de respiration» fixé au casque qui dirige la respiration du patient vers le microphone du casque afin de l’utiliser pour des exercices de respiration profonde.

Thérapie sur deux mois

L’application utilise les principes de la thérapie cognitivo-comportementale, qui vise à aider les gens à reconnaître et à comprendre les différents schémas de pensée et les émotions. Le programme traite la douleur par la relaxation, la distraction et l’amélioration de la conscience des signaux internes. Il peut se faire à domicile et s’étend sur deux mois avec 56 sessions d’une durée de 2 à 16 minutes.

Tests probants

Pour valider la solution, le gendarme américain des médicaments s’est appuyé sur une étude menée auprès de 179 personnes souffrant de lombalgie depuis six mois et plus. La moitié des participants ont utilisé le programme EaseVRx et l’autre moitié a participé à un autre programme de réalité virtuelle en deux dimensions qui n’utilisait pas les méthodes de la thérapie cognitivo-comportementale. Environ deux tiers des participants ayant utilisé EaseVRx ont déclaré avoir obtenu une réduction de plus de 30% de la douleur, alors que seuls 41% des membres du groupe témoin ont obtenu une réduction similaire. La réduction de la douleur a duré jusqu’à trois mois après l’étude pour les personnes du groupe EaseVRx, mais pas pour celles du groupe témoin.

Aucun événement indésirable grave n’a été observé ou signalé au cours de l’étude. Environ 20,8% des participants ont néanmoins ressenti une gêne avec le casque et près de 10% connu le mal des transports et des nausées.

Alternative aux opioïdes

L’utilisation de la réalité virtuelle pourrait devenir une alternative aux opioïdes pour les personnes souffrant d’un mal chronique du dos, a relevé un haut responsable de la FDA. Les recherches montrent que les approches psychologiques peuvent être des traitements efficaces de la douleur chronique chez certaines personnes. Les partisans de cette approche soulignent que le fait de cibler ces éléments sur la douleur ne signifie pas que la douleur est moins réelle.

Zone grise

Pourtant comme le relève le site TheVerge, la thérapie cognitivo-comportementale pour la douleur est parfois controversée et les efforts visant à l’intégrer dans les soins ordinaires sont souvent perçus comme un prétexte pour retirer les médicaments aux personnes les sollicitant.

(L'essentiel/laf)