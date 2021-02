WhatsApp rassure ses utilisateurs après le tollé

Face au tollé provoqué par l’annonce maladroite début janvier d’une modification de ses conditions d’utilisation, WhatsApp avait fait marche arrière en repoussant de trois mois (le 15 mai au lieu du 8 février) l’entrée en vigueur de sa nouvelle politique. Celle-ci est censée aider les entreprises à mieux communiquer avec leurs clients via la plateforme.

Pour rassurer ses utilisateurs inquiets de voir leurs données partagées avec Facebook et freiner leur exode vers des services concurrents, Signal et Telegram en tête, la filiale du géant des réseaux sociaux a déjà publié plusieurs communiqués ces derniers jours.

Pour tenter d’apaiser encore un peu la situation, elle vient à présent de faire une première incursion dans sa fonction Statut, déclinaison des Stories d’Instagram, en y publiant plusieurs messages chez certains utilisateurs. «C’est ici que nous vous tiendrons informés des nouvelles fonctionnalités et mises à jour», explique le service de messagerie, qui en profite pour souligner son engagement pour le respect de la vie privée: «La seule chose qui ne change pas, c’est notre engagement envers votre vie privée», assure la plateforme, en redirigeant vers sa page officielle consacrée à ladite protection de la vie privée.

Conversations chiffrées

WhatsApp rappelle une énième fois que toutes les conversations personnelles sont chiffrées de bout en bout et qu’elles ne peuvent donc être ni lues, ni écoutées par WhatsApp. Pourtant, ce n’est pas le chiffrement des messages, mais plutôt le partage des données avec Facebook qui inquiète les utilisateurs…

«Il y a eu beaucoup de désinformation et de confusion à la suite de notre récente mise à jour et nous voulons aider tout le monde à comprendre les faits derrière la façon dont WhatsApp protège la vie privée et la sécurité des gens», a expliqué un porte-parole de WhatsApp interrogé par le site spécialisé The Verge. «À l’avenir, nous allons fournir des mises à jour aux personnes dans l’onglet Statut afin que les utilisateurs reçoivent des informations directement de WhatsApp.»

(L'essentiel/man)