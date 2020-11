Les stocks de Xbox Series X limités jusqu’à fin mars

Ceux qui attendaient la sortie de la Xbox Series X, le 10 novembre dernier, et qui n’ont pas pu se procurer la console de nouvelle génération de Microsoft risquent de devoir attendre quelques mois. Il pourrait être difficile de la placer au pied du sapin de Noël à cause de ruptures de stock à répétition. Les stocks devraient en effet rester limités jusqu’à fin mars 2021.

«Je pense que nous allons continuer à avoir des approvisionnements en flux tendus, voire des pénuries après la saison des vacances de Noël, soit le premier trimestre du calendrier», a déclaré Tim Stuart, directeur financier de la division Xbox de Microsoft, lors de la conférence en ligne Jefferies Interactive Entertainment retranscrite par le site Seeking Alpha. «Puis, nous arriverons au trimestre suivant, toute notre chaîne d’approvisionnement continuera de tourner à plein régime pendant les six mois avant l’été. C’est à ce moment-là que je m’attends à ce que l’offre puisse répondre à la demande», a déclaré le responsable.

Le patron s’excuse

La semaine dernière, Phil Spencer, dirigeant de la branche Xbox, avait présenté ses excuses pour ne pas pouvoir satisfaire la demande. «Nous sommes en train de les fabriquer depuis presque deux mois maintenant et nous faisons de notre mieux pour en expédier autant que possible aux magasins, mais la demande est tellement élevée», avait-il fait savoir.

Chez Sony, la situation n’est pas plus rose. Sortie deux jours plus tard dans de premiers marchés, avant son lancement dans le reste du monde le 19 novembre, la concurrente PlayStation 5 attise aussi toutes les convoitises et est indisponible dans les boutiques et en précommande. Mais la firme nippone se veut rassurante. «Vous pouvez être sûrs que nous travaillons très dur pour commercialiser des quantités importantes avant et après Noël», a récemment indiqué Jim Ryan, président et directeur de Sony Interactive Entertainment.

(L'essentiel/man)