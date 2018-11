La liste des smartphones pliables s'allonge

Après Royole et son FlexPai, Samsung et son Galaxy F (ou X) et Huawei, qui a aussi confirmé le projet de commercialiser un smartphone pliable l'année prochaine, une autre firme chinoise songe à entrer sur ce nouveau marché. Moins connue en Europe, Oppo, filiale de la multinationale chinoise BBK Electronics (elle commercialise aussi les smartphones OnePlus, Realme et Vivo), a récemment déposé un brevet portant sur un tel smartphone auprès de l'administration nationale de la propriété intellectuelle chinoise, rapporte le site néerlandais Mobielkopen.

Le projet décrit un concept d'appareil doté d'un grand écran, qui est capable de se replier sur lui-même, pour passer d'un mode tablette à un usage smartphone. Contrairement au mobile pliable de Samsung, l'écran ne se rabat pas à l'intérieur mais reste toujours visible et exposé des deux côtés de l'appareil une fois plié en deux. Oppo évite ainsi d'ajouter un second écran au dos. Les croquis ne donnent aucune information concernant la taille ou la fiche technique de l'appareil. Ils montrent par contre qu'Oppo envisage plusieurs solutions pour placer les capteurs à l'avant et à l'arrière de son produit flexible.

(L'essentiel/man)