Chantez-​​vous comme Freddie Mercury?

Vous pensez chanter comme Freddie Mercury? L'intelligence artificielle de Google peut vous le confirmer ou plus probablement anéantir votre rêve. Le géant du web a lancé jeudi un nouveau challenge en mettant en ligne un site web ludique. Baptisé FreddieMeter, tirant parti de systèmes de machine learning développés par l'unité Google Research, il est capable d'estimer le taux de ressemblance de la voix des internautes avec celle du légendaire chanteur du groupe de rock britannique Queen.

On attend vos scores https://t.co/MzhKJlcXuI#FreddieChallenge █ █ █ █ __ chanter Queen chanter Queenen connaissant son Freddie Score pic.twitter.com/DeM6x93T8C— Google FR (@GoogleFR) November 14, 2019

L'outil expérimental issu du Creative Lab de Google, en collaboration avec YouTube Music et Queen, permet de choisir parmi quatre tubes du groupe: «Don't Stop Me Now», «We Are The Champions», «Somebody To Love» et «Bohemian Rhapsody», qui est devenue la plus vieille chanson à dépasser le milliard de vues sur YouTube, en juillet dernier.

Pour la bonne cause

L'IA se charge d'analyser l'intonation, le timbre de la voix et la mélodie pendant cet espèce de karaoké afin de délivrer un score compris entre 0 et 100. Ce dernier pourra ensuite être partagé sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FreddieChallenge. Google tient à préciser que les performances vocales des internautes ne sont pas téléchargées sur ses serveurs pour y être analysées. Ces séquences audio restent privées.

Le site a aussi une mission caritative. Il a en effet été créé en collaboration avec l'organisation The Mercury Phoenix Trust dans le but de récolter des fonds. Fondée en mémoire de Freddie Mercury par les membres du groupe Queen, Brian May et Roger Taylor, ainsi que leur manager Jim Beach, elle finance des projets qui luttent contre le VIH/Sida, maladie dont est décédé le célèbre chanteur en 1991.

Et pour comprendre la difficulté du challenge, un petit coup de «We Are the Champions» sans la musique, avec seulement la voix de légende de Freddie. Attention, frissons:

(L'essentiel/man)