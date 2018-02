La firme Nuance décide d'arrêter le clavier Swype

L'app Swype, et son système de reconnaissance vocale intégré Dragon, ne seront plus mis à jour pour les iPhone et les appareils Android. «Ce changement est nécessaire pour nous recentrer sur nos solutions d'intelligence artificielle s'adressant directement aux entreprises», s'est justifié Nuance Communications, très actif dans le secteur médical.

L'américain avait racheté Swype pour environ 86 millions d'euros en 2011. Ce service était le pionnier de la saisie par balayage des lettres avec les doigts. L'app complétait parfaitement son moteur de reconnaissance vocale Dragon, capable de transcrire instantanément un message dicté. À coups d'algorithmes, Nuance l'avait enrichie d'un mode personnalisé de saisie prédictive.

Adoption massive

Swype était très prisé sur Android, et même préinstallé sur des appareils du chinois Huawei. L'app avait profité de claviers d'origine peu innovants, notamment chez Samsung. Elle avait aussi percé sur les iPhone dès 2014, date où la firme à la pomme s'était ouverte aux apps clavier tierces.

Point de passage obligé et hautement stratégique, l'accès au clavier est dominé par Microsoft (qui a déboursé quelque 216 millions d'euros pour Swiftkey), Apple, Samsung et Google, qui ont tous sous la main le complément idéal: un assistant personnel.

Parmi les alternatives, on peut relever Swiftkey (Microsoft), la référence, avec plus de 250 millions d'adeptes revendiqués, Gboard (Google), l'outsider qui convainc aussi sur les iPhone, notamment grâce au couplage avec le moteur de recherche, Fleksy, réputée pour être la plus personnalisable, Touchpal, qui a été mise à l'index pour avoir couplé des messages publicitaires aux saisies ou Go Keyboard, accusée d'avoir espionné des millions d'utilisateurs.

(L'essentiel/laf)