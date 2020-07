Facebook fait un bide avec son clone de TikTok

Facebook multiplie les tentatives pour damer le pion à TikTok. Et pour l’instant, le succès est encore loin d’être au rendez-vous. La firme de Menlo Park va fermer le 10 juillet prochain Lasso, une application lancée il y a un an et demi. Empruntant les recettes de l’app' chinoise, Lasso invitait ses utilisateurs à publier des vidéos jusqu’à 15 secondes avec comme fond sonore les chansons les plus populaires du moment.

L’application était centrée autour d’un flux automatisé de recommandations de vidéos, et elle permettait également aux utilisateurs de parcourir des hashtags et d’accéder à une page de découverte selon les centres d’intérêt. L’app Lasso avait été limitée géographiquement aux États-Unis et à des pays d’Amérique latine. Des rumeurs avaient circulé sur un éventuel lancement en Inde. Elle n’avait pas connu un lancement optimal, rappelle le site Techcrunch: son développeur en chef avait en effet quitté Facebook quelques jours après son lancement.

À la fonction Reels de jouer

Cette annonce intervient peu de temps après le lancement de la fonction Reels liée à l’app de sa filiale Instagram. La recette varie peu: il s’agit toujours de publier de courts messages vidéo sur fond musical. Après le Brésil, les tests de la fonction ont été étendus en France et en Allemagne.

C’est désormais le nouveau cheval de Facebook dans la bataille qui l’oppose à TikTok, propriété du groupe chinois Bytedance. La firme américaine n’a donc toujours pas renoncé à couper l’herbe sous les pieds de son concurrent qui a affiché une grosse croissance durant le confinement. En octobre dernier, Mark Zuckerberg avait pourtant jugé devant ses employés que TikTok dépensait beaucoup d’argent dans le vide. «Leur taux de rétention d’utilisateurs n’est pas très élevé une fois qu’ils arrêtent de faire de la publicité», avait-il notamment commenté.

