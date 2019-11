«8chan» a disparu, la haine revient sur «8kun»

Comme promis début octobre dans une vidéo publiée sur Twitter, le forum anonyme américain 8chan, appelé aussi Infinitechan, est de retour en ligne sous un nouveau nom, 8kun. Cette plateforme controversée dédiée principalement au partage d'images, qui abritait des théories du complot, des propos haineux, et faisait la part belle aux idées de l'extrême droite, avait été lancée en 2013 par Fredrick Brennan, ancien utilisateur du forum 4chan, qui avait connu les mêmes dérives.

En août dernier, le site sulfureux 8chan, décrit par son administrateur, Jim Watkins, comme «une page blanche sur laquelle écrire», avait été fermé après que l'auteur de la tuerie d'El Paso, au Texas, y avait publié son manifeste raciste. Les auteurs du massacre de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en mars, et de la fusillade de la synagogue de Poway, en Californie, en avril, avaient fait de même avant de passer à l'acte. Plusieurs entreprises du web, dont la société informatique Cloudflare, avaient alors décidé de rompre leurs liens commerciaux avec 8chan, ce qui avait perturbé son accès et provoqué sa mise hors ligne en août.

8kun, la nouvelle version de 8chan, ne permettra plus de publier «des contenus qui violent la loi aux États-Unis», prévient-il sur sa page d'accueil. Les anciens sous-forums ont progressivement migré vers cette nouvelle plateforme, à l'exception du plus controversé, la section politique /pol/. Cela n'empêche toutefois pas 8kun de regorger déjà de contenus controversés. «Sur 8kun, les forums et les messages sont créés par les utilisateurs et ne représentent pas nécessairement les opinions de l'administration de 8kun», indique le site web cherchant à s'ôter toute responsabilité concernant les contenus publiés par ses utilisateurs.

(L'essentiel/man)