La cuisine s'invite parfois dans les jeux vidéo

Cuisiner pour de vrai, c'est parfois épuisant. Voici donc quelques jeux vidéo pour se détendre un peu. Ou alors se presser si l'on ne veut pas se faire engueuler par l'avatar de Gordon Ramsay.

Dans la peau d'un client maladroit



Une personne particulièrement gauche est à la table d'un dîner romantique: voilà le pitch de «Table Manners», prévu pour le 1er trimestre de cette année. Un jeu qui ne sera pas de tout repos! Servir le vin sans renverser sera un vrai défi! Alors inutile de mentionner le moment où il faudra caraméliser votre crème brûlée! Incendies et accidents seront forcément présents. Le but? Maîtriser le physique délicat et aléatoire de son personnage.

■ Le plus réaliste «Cooking Simulator», c'est une plongée en immersion dans une cuisine professionnelle. Ici, chaque geste compte. Les cuissons doivent être millimétrées et les assaisonnements respectés au gramme près. Dans ce jeu à la première personne, il faut suivre les recettes à la lettre. Et gare aux taches et aux dressages ratés! Un jeu sympathique, qui évolue encore régulièrement.

■ Entre amis Coopérer, c'est tout le concept des jeux «Overcooked» et «Diner Bros». Pendant que l'un coupera la salade, l'autre devra cuire la viande pour le burger. Il ne faudra pas oublier de faire la vaisselle! Sans quoi les plats ne pourront pas être servis. À chaque partie, les rires et la frustration seront sans aucun doute au rendez-vous! Un conseil: repérer dès le départ l'emplacement de l'extincteur...

■ Stressant Pour servir tous les clients, faire assez de profit et progresser dans la restauration, il faudra être rapide et ne pas se tromper! Dans la série des «Cook, Serve, Delicious!», dont le troisième volet sortira tout bientôt, il faut faire croître sa modeste entreprise, pour passer d'une petite cantine à un grand restaurant. Pour cela, il faut contenter un maximum de clients à chaque service. Faire de la mise en place à l'avance, avec les bons ingrédients pour le menu du jour, c'est indispensable. Et il faut connaître la carte! Car en plein coup de feu, il n'y aura pas de place pour l'hésitation. Un jeu assez dynamique et qui offre du challenge.

■ Comme un chef Le patron, c'est Gordon Ramsay! Dans «Gordon Ramsay Dash», le chef anglais au mauvais caractère n'hésitera pas à hausser la voix si l'on n'est pas assez performant! Ce jeu mobile exige d'aller vite et d'être multitâche pour combler les clients. Sous peine de perdre des commandes et ne pas faire progresser le restaurant. Distrayant.

