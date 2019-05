Google à fond sur l'intelligence artificielle

Rendre Google plus utile pour tous. C'est le message qu'a martelé mardi à Mountain View son patron, Sundar Pichai, devant les développeurs, promettant connaissance, réussite, santé et bonheur. Aperçu des recettes proposées lors de la conférence annuelle Google I/O.

Google Search

La recherche devient davantage visuelle via la caméra. Des objets seront même visibles en réalité augmentée, une paire de chaussures par exemple.

Google Lens

On peut voir apparaître les plats les plus populaires en pointant la caméra de l'app sur un menu. On pourra aussi scanner l'addition au restaurant et obtenir le mon-tant que chaque convive devra payer.

Google Duplex

Attraction l'an passé avec la prise automatisée d'un rendez-vous chez le coiffeur, le service va être étendu au web. Il permet par exemple de compléter seul une procédure de réservation de voiture, l'utilisateur n'ayant plus qu'à la valider.

Commande vocale

On pourra faire plusieurs requêtes à la suite pour effectuer des tâches basiques, sans avoir à relancer l'assistant vocal par un «Ok Google» et sans passer par le cloud. Les smartphones Pixel de Google en auront la primeur.

Android 10 Q

La version définitive de l'OS arrivera cet été. Elle permettra notamment le sous-titrage en direct d'une vidéo. On pourra aussi choisir de partager sa localisation uniquement sur l'application en cours d'utilisation. Des nouveaux réglages «Bien-être» et «Contrôle parental» sont aussi mis en avant.

Matériel

Le Nest Hub, un nouvel écran connecté pour la maison avec une caméra à un prix de 130 fr., et 230 fr. pour sa version Max. Du côté smartphone, les attendus Pixel 3a, à moins de 400 fr., et le Pixel 3a XL ont été confirmés.

(L'essentiel/laf)