Les rois de la console encadrent les loot box

Le triumvirat qui domine le monde de la console de jeu (PlayStation, Switch et Xbox) va rendre plus transparent les boîtes à butin payantes. Les développeurs de titres pour ces consoles devront déclarer les chances de gain. La date n'est pas encore fixée mais elle devrait s'appliquer en 2020, comme l'indique un communiqué de l'entertainment Software Association, le lobby qui défend le secteur aux États-Unis.

Les boîtes ou coffres à butin permettent aux développeurs de rentabiliser leurs jeux en faisant payer les joueurs pour obtenir des éléments pour améliorer leur expérience de jeu ou leur donner un avantage pour avancer, du «pay to win». L'accès à ces coffres en monnaie sonnante et trébuchante a provoqué une vague de protestation parmi les joueurs, qui estiment qu'il dénature le jeu où le plus riche gagne et non plus le plus habile.

Les sociétés ont pris les devants

Les sommes parfois importantes à débourser pour obtenir les éléments les plus prisés a attiré l'attention de très nombreux régulateurs des jeux de hasard en ligne dans le monde entier, de l'Australie à la France en passant par le Canada ou les États-Unis. La Belgique a interdit leur usage l'année dernière. Un jeune sénateur américain, Josh Hawley, a également déposé un projet de loi, dont il n'est pas sûr qu'il sera adopté, pour interdire les boîtes à butin dans les jeux vidéos destinés aux enfants.

Certaines sociétés ont pris les devants. Psyonix, un studio détenu par Epic Games, a annoncé cette semaine que son jeu très populaire «Rocket League», qui permet de jouer au foot avec des voitures, ne contiendrait plus ces boîtes d'ici à la fin de l'année. Elles seront remplacées par un système «qui montrera à l'avance les éléments que vous allez acquérir».

Des changements similaires ont été opérés par les équipes de «Fortnite Save the World team», également détenu par Epic Games. Les lamas à butin vont devenir transparents et montrer ce qu'ils ont dans le ventre avant tout achat. En revanche les lamas de «Fortnite Battle Royale» resteront opaques.

