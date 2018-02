«Un million d’abonnés? Ce serait une fierté»

L’essentiel: Comment est né le projet Mamytwink?



Florian Henn: Il est né d’une passion commune avec deux amis messins, François et Julien, celle de partager notre amour des jeux vidéo puis de l’histoire, à travers une chaîne YouTube et des sites Internet.



Quand avez-vous débuté l’exploration urbaine?



Nous avons toujours été de grands passionnés d’histoire, surtout en vivant à Metz, une ville au patrimoine riche, avec de nombreux forts de guerre abandonnés. En 2016, nous avons eu envie de partager ces visites insolites avec nos abonnés, en mêlant histoire, aventure et frissons.



Vous revendiquez plus de 760 000 abonnés. L’objectif est-il d’atteindre un million?



Atteindre un million d’abonnés serait une véritable fierté. Mais notre objectif reste de raconter de belles histoires et d’aimer ce que l’on fait.



Parvenez-vous à en vivre?



Oui, nous en vivons tous les trois, et même une quatrième personne. On a pu ancrer notre métier, et nous avons créé notre entreprise en 2016. On est très heureux de pouvoir en vivre aujourd’hui.

Avant-première vidéo Mamytwink

Vendredi soir, 20 h, Saturn Belval. Complet.



On aimait suivre les aventures de Bear Grylls dans «Man vs Wild», «Secret d’Histoire» de Stéphane Bern, ou écouter des podcast audios. Sur YouTube, a commencé vers 2015 la mode des chasseurs de fantômes, qui visitaient de nuit des lieux prétendus hantés.

Comment trouvez-vous les lieux à explorer?

Nous cherchons des lieux avec une histoire intéressante et insolite, soit un lieu qui offre un intérêt par son histoire ou sa localisation géographique. Il nous faut parfois plus d’une année pour réaliser certains projets. Les idées viennent en allant sur Internet, ou des abonnés qui nous parlent de lieux. Le plus compliqué est souvent de savoir comment accéder au lieu.

Quelles sont les limites que vous vous fixez?

Soit nous avons une autorisation, et lorsque nous n’en avons pas, nous ne forçons jamais l’entrée ou n’essayons de déjouer l’attention d’un gardien.

Parlez-nous de votre nouvelle vidéo tournée dans la cathédrale de Metz.



Je suis né au Luxembourg, je suis venu à Metz pour faire mes études supérieures. J’ai aimé la ville, dont la cathédrale est le symbole. On voulait faire une vidéo à son sujet, en visitant les passages secrets de l’édifice. Il nous a fallu un an et demi pour la tourner. Avec un drone fourni par le Saturn de Belval.



(Propos recueillis par Cédric Botzung/L'essentiel)