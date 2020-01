Amazon veut transformer la main en carte de crédit

Après le paiement par reconnaissance faciale introduit dans des points de vente en Chine, une autre solution biométrique pourrait permettre de se passer d'argent liquide, de carte bancaire ou de smartphone pour régler ses achats en magasin. Pour simplifier les paiements, Amazon développe une nouvelle forme de paiement sans contact qui s'appuie sur la reconnaissance de la paume de la main, selon le Wall Street Journal. Cette partie du corps serait associée aux données de la carte de crédit de son propriétaire. Le client n'aurait ainsi qu'à apposer sa main sur un scanner pour payer ses articles en seulement 300 millisecondes.

Le cybermarchand aurait déjà entamé une collaboration avec Visa, mais d'autres acteurs du secteur bancaire, comme Mastercard, JPMorgan Chase, Wells Fargo et Synchrony Financial seraient aussi intéressés. Un brevet a d'ailleurs déjà été déposé, rapporte le quotidien américain. Il décrit un «système d'identification biométrique sans contact» via un «scanner à main».

Pour tester ce système, Amazon prospecte des magasins qui ont une clientèle régulière. Des cafés et des lieux de restauration rapide pourraient ainsi être les premiers sur la liste. Amazon envisagerait aussi de l'intégrer à ses magasins physiques sans caisses Amazon Go déployés aux États-Unis. La question se pose toutefois concernant le respect de la vie privée des utilisateurs et la sécurité de leurs données, qui seraient stockées dans le cloud.

(L'essentiel/man)