L'Apple Watch serait capable de détecter le Covid-​​19

Les montres connectées comme l’Apple Watch jouent toujours plus un rôle d’assistant du bien-être et de surveillant de la santé, les derniers modèles intégrant désormais aussi un capteur du taux d’oxygène dans le sang. Ces objets connectés ont l’avantage d’être toujours portés au poignet par leurs utilisateurs; ils sont donc en mesure de surveiller notamment le rythme cardiaque tout au long de la journée. Grâce à cela, ils seraient aussi capables de détecter le coronavirus avant même que ses symptômes apparaissent, selon une nouvelle étude du Mount Sinai Health System (réseau d’hôpitaux de New York).

Ces appareils, comme aussi les montres connectées de Garmin ou Fitbit, peuvent en effet détecter «des changements subtils dans le rythme cardiaque de l’individu» jusqu’à une semaine avant l’apparition des premiers symptômes. Ces petits changements dans la variabilité du rythme cardiaque, c’est-à-dire la variation du temps entre chaque battement cardiaque, peuvent signaler que l’utilisateur est atteint du Covid-19.

Pas de participation d'Apple

L’étude a suivi près de 300 professionnels de la santé au Mount Sinai, qui ont tous porté une Apple Watch entre le 29 avril et le 29 septembre 2020, rapporte CBS News, qui précise qu’Apple n’a pas participé à l’étude, ni ne l’a financée.

«Notre objectif était d’utiliser les outils permettant d’identifier les infections au moment de leur apparition ou avant que les gens se rendent compte qu’ils sont malades», a expliqué au média américain Rob Hirten, professeur adjoint de médecine à l’école de médecine Icahn du Mount Sinai à New York. «Nous savions déjà que les marqueurs de la variabilité du rythme cardiaque changeaient au fur et à mesure que l’inflammation se développait dans l’organisme, et que le Covid est un phénomène incroyablement inflammatoire. Il nous permet d’affirmer que les gens sont infectés avant qu’ils le sachent».

Une autre étude de Stanford, dans laquelle des participants ont porté différents types de traceurs d’activité, a révélé que 81% des positifs au coronavirus ont enregistré des changements de leur rythme cardiaque jusqu’à neuf jours avant l’apparition des symptômes.

(L'essentiel/man)