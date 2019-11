Facebook s'attaque aux émojis aubergine et pêche

N'est-il plus autorisé d'utiliser les émojis suggestifs aubergine et pêche sur Facebook? Des médias s'en sont récemment fait l'écho. Mais il est néanmoins encore possible pour la majorité des membres du réseau social de publier de tels contenus fréquemment détournés pour représenter un phallus et des fesses.

La plateforme dirigée par Mark Zuckerberg a récemment modifié sa charte appelée «Standards de la communauté», qui liste les comportements à adopter par les membres de Facebook pour ne pas contrevenir à ses règles. On y apprend que «des émojis ou des séries d'émojis généralement considérés comme sexuels ou considérés comme sexuels dans le contexte» ne peuvent pas être publiés. Mais cela ne concerne que certains cas. Cette règle est en effet insérée dans la section concernant les sollicitations sexuelles et vise à lutter contre la prostitution en ligne.

«Rien n'a changé en ce qui concerne la politique elle-même»

Ainsi, pour être contrevenant, le contenu doit consister en «une sollicitation ou une offre sexuelle implicite ou indirecte», explique Facebook, qui veut ainsi lutter contre les publications faisant la promotion des travailleurs et travailleuses du sexe.

«Avec cette mise à jour, rien n'a changé en ce qui concerne la politique elle-même ou la façon dont nous l'appliquons. Nous avons simplement mis à jour le langage pour le rendre plus clair à notre communauté», a précisé un porte-parole de Facebook au site Xbiz.

«Le contenu ne sera supprimé de Facebook et Instagram que s'il contient un émoji sexuel à côté d'une demande implicite ou indirecte d'imagerie nue, de sexe ou de partenaires sexuels ou de conversation de chat sexuel», a ajouté le réseau social à The Independent.

(L'essentiel/man)